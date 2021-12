Formazioni ufficiali Venezia-Lazio, Serie A 2021/2022

by Deborah Sartori

Maurizio Sarri - Foto Antonio Fraioli

Le formazioni ufficiali di Venezia-Lazio, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I biancocelesti di Sarri, fin qui poco costanti soprattutto in trasferta, fanno visita ai lagunari, a caccia di punti importanti in ottica salvezza. Fischio d’inizio fissato per le ore 16.30 di mercoledì 22 dicembre. Di seguito le scelte dei due tecnici.

Le formazioni ufficiali

VENEZIA: Romero, Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro, Kiyine, Ampadu, Busio, Aramu, Henry, Johnsen

LAZIO: Strakosha, Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic, Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni