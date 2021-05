Formazioni ufficiali Roma-Lazio, Serie A 2020/2021

by Daniele Forsinetti

Simone Inzaghi e Luis Alberto - Foto Antonio Fraioli

La Lazio va a caccia dei tre punti nel derby contro la Roma, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, per restare in corsa nella volata Champions League e continuare a coltivare il sogno europeo. La sfida tra gli uomini di Simone Inzaghi e la banda di Paulo Fonseca andrà in scena alle ore 20:45 di sabato 15 maggio. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

ROMA: Fuzato, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Peres, Darboe, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy, Dzeko

LAZIO: Reina, Marusic, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Muriqi, Immobile