Formazioni ufficiali Monza-Torino, amichevole 2022

Le formazioni ufficiali di Monza-Torino, sfida valida come amichevole invernale a una settimana dalla ripresa della Serie A. Gli uomini allenati da Raffaele Palladino vogliono arrivare al 4 gennaio nella miglior forma possibile, in modo tale da riprendere il percorso intrapreso qualche mese fa e scalare altre posizioni in classifica. I granata di Ivan Juric, allo stesso tempo, sono pronti per dare battaglia ai padroni di casa nella cornice dell’U-Power Stadium. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16:00 di mercoledì 28 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MONZA-TORINO

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Marlon; Donati, Rovella, Ranocchia, Carlos Augusto; Colpani, Machin; Petagna. Allenatore: Palladino.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric.