Le formazioni ufficiali di Milan-Lumezzane, sfida valida come amichevole invernale in preparazione in vista della ripresa del campionato. Primo impegno amichevole per gli uomini di Stefano Pioli, che affrontano la formazione che guida il girone B della Serie D. Dopo questo incontro, i rossoneri voleranno a Dubai per proseguire la preparazione. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 4:30 di giovedì 8 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-LUMEZZANE

MILAN: Tatarusanu, Coubis, Gabbia, Tomori, Adli, Pobega, Tonali, Vranckx, Krunic, Rorigi, Rebic.

LUMEZZANE: in attesa