Formazioni ufficiali Lecce-Varazdin, amichevole 2022

Le formazioni ufficiali di Lecce-Varazdin, sfida valida come amichevole invernale a una settimana dalla ripresa della Serie A. I salentini sono determinati a riscattarsi dopo la sconfitta nel recente test contro l’Udinese, pur essendo consapevoli che in impegni del genere il risultato passa in secondo piano. Nonostante l’avversario non sia di primo piano (attualmente occupa il quinto posto nella Serie A croata), guai a prendere sottogamba l’amichevole. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 14:30 di mercoledì 28 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-VARAZDIN

Lecce: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Blin, Hjulmand, Gonzalez, Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Varazdin: Radosevic, Stanic, Puchlin, Brodic, Tekli, Sego, Kolaric, Ba, Pilj, Stolnik, Herrera.