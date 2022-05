Formazioni ufficiali Lazio-Verona, Serie A 2021/2022

by Davide Triolo

Maurizio Sarri e Alessio Dionisi, Lazio-Sassuolo - Foto Antonio Fraioli

Le formazioni ufficiali di Lazio-Verona, sfida valida per la trentottesima giornata della Serie A 2021/2022. Il confronto in questione metterà di fronte i biancocelesti di Sarri, qualificatisi recentemente alla prossima Europa League, e gli scaligeri di Tudor, autori di un’ottima e serena stagione di massima serie. La Lazio tenterà di chiudere in bellezza il campionato di fronte ai propri tifosi, mentre il Verona cercherà l’ultimo super colpo in trasferta beneficiando dell’ottimo reparto offensivo a disposizione. Di seguito i 22 giocatori in campo dal 1′ in Lazio-Verona, ultimo atto di questo appassionante campionato di Serie A 2021/2022.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO – Strakosha; Lazzari, Felipe Luiz, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; F.Anderson, Jovane, Zaccagni.

VERONA – Berardi; Sutalo, Ceccherini, coppola; Faraoni, Hongla, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone.