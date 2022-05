Formazioni ufficiali Genoa-Bologna, Serie A 2021/2022

by Davide Triolo

Manolo Portanova - Foto Antonio Fraioli

Le formazioni ufficiali di Genoa-Bologna, incontro valevole per la trentottesima giornata della Serie A 2021/2022. Il Grifone proverà a onorare l’ultima partita al Ferraris in massima serie, prima di disputare il campionato di Serie B in seguito alla retrocessione ormai matematica. I felsinei, invece, tenteranno di chiudere in bellezza una stagione ricca di soddisfazioni, alla ricerca di un colpo esterno in Liguria. Tra i giocatori chiave di questa partita, potenzialmente, vi sono Amiri e Orsolini. Di seguito i 22 giocatori in campo dal 1′ in Genoa-Bologna, ultimo atto di questo appassionante campionato di Serie A 2021/2022.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA – Semper, Hefti, Vasquez, Ostigard, Criscito, Galdames, Hernani, Gudmundsson, Amiri, Portanova, Yeboah.

BOLOGNA – Bardi, Amey, Binks, Bonifazi, De Silvestri, Aebischer, Schouten, Dominguez, Dijks, Raimondo, Barrow.