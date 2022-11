Le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter, 15^ giornata di Serie A 2022/2023. Scontro diretto tra le due squadre nerazzurre del campionato, appaiate a 27 punti: un successo sarebbe fondamentale per mantenere il contatto non solo con la zona Champions, ma soprattutto con la seconda posizione, mettendo pressione a Lazio e Milan. Ma, vista l’incertezza del pronostico (negli ultimi dieci confronti in Serie A, sei pareggi con tre vittorie Inter e una Atalanta). L’appuntamento con Atalanta-Inter è fissato alle ore 12:30 di domenica 13 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-INTER

ATALANTA: Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Zapata

INTER: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro