Fonseca: “Napoli squadra fortissima, se ne parla in tutta Europa”

Il tecnico del Lille Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista dell’amichevole odierna contro il Napoli: “Non dimentichiamoci che il Napoli è una delle migliori in Italia e in Champions, una squadra fortissima. Noi vogliamo fare una partita con la nostra identità, ma vogliamo fare la nostra gara, deve essere un test per noi che non siamo abituati a giocare contro certe squadre. Del Napoli si parla in tutta Europa, mi piace moltissimo. Osimhen è forte e ha fatto bene al Lille, è un buon esempio di ciò che possiamo trovare in Francia”, ha detto sulla squadra di Luciano Spalletti.