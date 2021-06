Fiorentina, i viola puntano su Sottil: esercitato il contro-riscatto per l’esterno d’attacco

by Davide Triolo

Rocco Commisso - Foto mediacom communications corporation CC BY SA 3.0

La Fiorentina ha deciso di puntare su Riccardo Sottil, esercitando il contro-riscatto dopo il precedente riscatto del Cagliari. La dirigenza e la proprietà toscana hanno considerato il profilo del giovane attaccante esterno italiano, concludendo che possa rappresentare il futuro fiorentino per molti anni. Operazione da 13,5 milioni di euro complessivi, 3,5 milioni di differenza rispetto allo sforzo cagliaritano, con occhi evidentemente su passato e soprattutto futuro. La trattativa è in via di definizione, sebbene la Fiorentina abbia comunicato la propria volontà al Cagliari e l’ufficialità sia soltanto una formalità. I viola di Rocco Comisso tentano di far valere una programmazione potenzialmente lungimirante.