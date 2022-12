Fiorentina, successo per 7-0 nel test contro la Primavera: a segno anche Castrovilli

Netto successo per la Fiorentina che, nell’ultimo test prima della ripresa della Serie A, ha sconfitto 7-0 la Primavera guidata da Alberto Aquilani nella cornice dello stadio ‘Franchi’ di Firenze, dove si sono recati circa 2.500 tifosi gigliati. A decidere la contesa sono le reti realizzate da Bianco, Maleh e Cabral nella prima frazione, e di Benassi, Jovic, Castrovilli, autore anche di una traversa, e Duncan nella ripresa. Archiviata una prima fase di riscaldamento atletico, mister Vincenzo Italiano ha deciso di schierare un 4-2-3-1 con Terracciano tra i pali, Venuti, Martinez Quarta, Igor e Biraghi in difesa, Bianco e Mandragora coppia di centrocampo e Cabral unica punta supportata da Kouame, Barak e Saponara.

Nella ripresa Italiano ha effettuato la consueta girandola di sostituzioni, mandando in campo Kayodè, Milenkovic, Igor e Terzic davanti a Cerofolini; centrocampo con Duncan ed Amatucci, tridente di trequartisti con Benassi, Bonaventura e Castrovilli, e Jovic unica punta. Niente seduta di allenamento con il resto del gruppo per Nico Gonzalez, Sottil, Ikonè, Dodò, Gollini e Zurkowski, con questi ultimi due che potrebbero partire a gennanio. Per quanto riguarda Amrabat, il suo rientro a Firenze è atteso per il prossimo 1 gennaio. Nella giornata di sabato i viola avranno un giorno libero, la ripresa degli allenamenti è fissata per il pomeriggio di domenica.