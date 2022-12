Fiorentina, Regragui su Amrabat: “Merita uno dei migliori 10 club europei”

Il ct del Marocco, Walid Regragui, è tornato a parlare di Sofyan Amrabat e della sua permanenza in Serie A con la maglia della Fiorentina. Intervistato da ‘Arryadia’, il commissario tecnico dei Leoni d’Atlante ha sottolineato come il centrocampista viola possa a suo avviso meritarsi palcoscenici più importanti. “Ho rispetto per la Fiorentina, ma Amrabat meriterebbe di giocare in uno dei 10 migliori club europei” spiega Regragui, che già durante il Mondiale aveva auspicato per il suo giocatore un futuro prossimo in una squadra molto importante.