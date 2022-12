Fiorentina, Pradè: “Siamo su una rampa di lancio importante”

“Sono ancora frastornato perché adesso abbiamo cinque punti in meno dell’anno scorso, però secondo me la squadra sta facendo bene”. E’ intervenuto così il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, nel corso della cena natalizia della società viola. “Mi sono sentito violentato dopo la partita di Milano (sconfitta 2-1 contro il Milan, ndr) perché la nostra squadra meritava la vittoria, ha fatto una gara eccezionale – ha aggiunto -. Ci mancano dei punti per degli episodi però vedo un 2023 veramente positivo. Abbiamo fatto un passaggio del turno in Conference League, siamo fra le squadre che possono ottenere successi nella coppa e a mister Italiano chiedo di portarci il più avanti possibile in Coppa Italia”.

“E’ stato un 2022 importante, venivamo da due stagioni particolari e abbiamo cambiato tanto – ha detto Padè – Lo scorso anno abbiamo fatto un campionato fantastico e siamo stati la squadra che ha giocato il miglior calcio d’Italia per merito del nostro mister e dei suoi ragazzi. Abbiamo fatto 22 punti in più dell’anno precedente, siamo arrivati nelle coppe e forse alla fine potevamo conquistare un’Europa migliore, ma siamo molto contenti. Siamo su una rampa di lancio importante”.

A prendere parola anche il tecnico viola, Vincenzo Italiano: “Ho guardato i Mondiali a parte qualche partita dove eravamo occupati con i nostri allenamenti ed ho visto che i nostri ragazzi si sono impegnati ed hanno fatto bene. Tre sono già stati eliminati però abbiamo Amrabat che continua ad andare avanti con il Marocco e ad esprimersi a grandissimi livelli. Le sensazioni legate alla passata stagione sono stupende perché personalmente arrivavo con grandi aspettative, siamo riusciti ad ottenere 22 punti in più rispetto all’anno precedente e soprattutto soffrire il meno possibile perché lottare per certi traguardi è bello ma per la sopravvivenza si soffre”.

“Abbiamo raggiunto l’Europa, siamo riusciti a vincere i play-off contro una squadra temibilissima e difficilissima da affrontare (il Twente, ndr), abbiamo superato il turno di Conference League, volevamo farlo da primi in classifica ed adesso abbiamo un altro play-off duro da passare ma stiamo lavorando bene – ha concluso Italiano – Abbiamo tutte le possibilità di toglierci delle soddisfazioni, recupereremo giocatori importanti vedi Gaetano Castrovilli, non vediamo l’ora di avere con noi Riccardo Sottil e Nico Gonzalez e saranno il nostro valore aggiunto alla ripresa”.