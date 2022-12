Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè ha parlato del mercato di riparazione che si terrà a gennaio: “Abbiamo delle strategie ben precise, la più importante è quella di rimettere dentro Castrovilli, Nico Gonzalez e Sottil. In questo momento ci serve recuperare gli infortunati, i nostri acquisti sono i loro recuperi“. Il Ds ha poi continuato: “Abbiamo fatto una stagione finora particolare, non siamo felicissimi però se andiamo a vedere dal 13 ottobre abbiamo fatto nove partite con sei vittorie, un pareggio e due sconfitte, una col Milan e una con l’Inter“. Poi ha concluso: “Amrabat? Siamo contentissimi di lui e del suo Mondiale: lo sentiamo sempre dopo le partite e anche oggi lo sentirò. Lui è contento, noi siamo contenti, l’opzione di rinnovo è automatica, non c’è bisogno di farla scattare: ce lo teniamo stretto. Benassi? Abbiamo fatto un discorso con lui a inizio anno, siamo contenti che giochi: la gente deve vedere il suo impegno. Spero di trovare una soluzione che faccia bene anche al ragazzo stesso”.