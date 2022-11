Fiorentina, Nico Gonzalez vola in Argentina: tornerà a Firenze il 6 dicembre

L’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez, come noto, non ha potuto prendere parte ai Mondiali di Qatar 2022 a causa di un brutto infortunio, che lo ha costretto a dare forfait. Oggi la società viola ha fornito degli aggiornamenti in merito alle condizioni del giocatore, che ha terminato la prima fase di terapie con l’ultima seduta di attività specifiche. Il club gigliato ha diramato un comunicato ufficiale: “Nico Gonzalez dovrà, ora, osservare dieci giorni di riposo attivo e poi completerà l’iter di recupero con l’ultima fase di riabilitazione e riatletizzazione. Il calciatore, in accordo con la società, partirà domani per l’Argentina e farà ritorno a Firenze il 6 dicembre per riprendere la preparazione”.