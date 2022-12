Fiorentina, Nico Gonzalez e Martinez Quarta tornano subito in Italia per gli allenamenti

Nella giornata di ieri la Fiorentina ha concesso a Nico Gonzalez e Lucas Martinez Quarta il permesso di recarsi in Qatar per assistere alla finale dei Mondiali tra la loro Argentina e la Francia. Dopo il trionfo di Messi e compagni, i due giocatori viola hanno festeggiato insieme ai loro connazionali e adesso stanno già per tornare alla base per allenarsi sotto la guida di Vincenzo Italiano. Stando a quanto riportato da ‘FirenzeViola.it, infatti, Gonzalez e Quarta sono attesi a Firenze nel pomeriggio per riaggregarsi al resto della squadra.