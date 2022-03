Fiorentina, Nardella: “Il nuovo logo mi piace, recupera la tradizione”

I tifosi della Fiorentina - Foto Antonio Fraioli

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato in merito al nuovo logo presentato dal club viola la scorsa settimana e che ha diviso molto in termini di opinioni la tifoseria toscana. Di seguito le sue parole: “Se devo esprimere un parere personale il logo della Fiorentina non mi dispiace, anche perché recupera alcuni tratti di identità della tradizione della squadra. Quanto alle polemiche sappiamo che siamo a Firenze e qualunque cosa si faccia diventa sempre oggetto di discussione, è successo anche con lo stadio. Dico agli amici della Fiorentina di andare avanti, a Firenze è impossibile fare qualcosa che metta tutti d’accordo. A me personalmente il logo piace, rispetto le persone a cui non piace, l’importante è che nella polemica ci sia sempre il rispetto delle persone”.