Fiorentina-Lugano: Castrovilli torna dopo otto mesi e segna subito un gol (VIDEO)

di Giorgio Billone 47

Il video del gol di Gaetano Castrovilli in Fiorentina-Lugano. E’ 6-1 al 90′ al Franchi a opera del forte centrocampista offensivo viola, tornato in campo dopo ben otto mesi di stop a causa di un brutto infortunio e subito protagonista con la rete che chiude i giochi. Il suo tiro si impenna a causa di una deviazione e beffa il portiere svizzero, in alto ecco il video.