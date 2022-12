Fiorentina: Italiano professore per un giorno all’Università di Firenze

Nella giornata odierna è andato in scena un altro appuntamento con l’All Around Soccer organizzato dall’AIAC. L’evento ha visto l’incontro degli studenti dell’Università di Firenze con Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ed il suo staff. Argomento del dibattito: “La prestazione del calciatore: modello prestativo e allenamento”. Molti gli ospiti intervenuti, dal vicepresidente del Settore Tecnico e presidente della società Cattolica Virtus Paolo Bosi, ai preparatori dello staff di Italiano Stefano Dainelli, Piero Campo, ai match analyst Stefano Firicano e Paolo Riela a Matteo Levi Micheli, Gabriele Mascherini e Cristina Scaletti dell’Università di Firenze. Al termine dell’incontro, Italiano si è fermato ulteriormente per rispondere alle numerose domande degli studenti.