Fiorentina, Igor: “Italiano mi ha fatto diventare più professionista. Mi ispiro a Van Dijk”

Il difensore della Fiorentina, Igor, intervenuto sul canale Twitch della pagina “Cronache di spogliatoio”, ha manifestato il suo amore per il club gigliato, ringraziando anche mister Vincenzo Italiano: “Vincenzo Italiano mi ha fatto diventare più professionista, mi ha reso un calciatore che arriva tutti i giorni con la voglia di migliorare, consapevole che lo può fare. Lui mi ha cambiato la vita nel momento di difficoltà, perché da quando è arrivato mi ha fatto imparare tanto e mi ha fatto crescere tanto come uomo. Ero già da due anni alla Fiorentina, avevo avuto alti e bassi e molto spesso non giocavo. Lui mi ha fatto giocare abbastanza spesso e mi ha fatto dimostrare quello che posso fare e che posso starci a un livello così. Duncan è un fratello che ho ‘guadagnato’ nel calcio. Siamo sempre insieme per me è più di un compagno di squadra”.

“Non sono uno che parla tanto con gli avversari in campo, parlo con i mie compagni e sono uno di quelli che lo fa maggiormente in squadra. Preferisco limitare calcisticamente i miei avversari che provocarli a parole. Mi ispiro a Van Dijk del Liverpool. Amrabat? Sta facendo un Mondiale fantastico, non l’ho sentito ma tutti siamo contenti per lui: è un grandissimo calciatore e un grandissimo professionista. Penso che il Marocco possa arrivare in finale, sarà difficile ma si è visto il percorso che sono riusciti a fare. Spero che Amrabat resti con noi e che torni il prima possibile, perchè abbiamo bisogno di lui”, ha concluso il centrale viola.