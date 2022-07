Fiorentina, Gollini si presenta: “Sono molto carico, tornare qui è un’emozione speciale”

by Alessio Vinciguerra

Pierluigi Gollini - Foto Antonio Fraioli

Pierluigi Gollini, nuovo estremo difensore della Fiorentina, si è presentato ai suoi nuovi tifosi tramite il sito ufficiale del club viola: “Sono carico, determinato e voglioso di iniziare questa stagione. Essere tornato alla Fiorentina è bello, emozionante e speciale, mi vengono in mente tanti ricordi. Sono venuto qui la prima volta a 15 anni, ne sono passati 12 ma certe emozioni non te le scordi. Essere qui è un pò come chiudere un cerchio della mia carriera”. Un ritorno a Firenze che combacia anche con quello a livello europeo della formazione toscana: “Sono cinque anni che gioco in Europa. Sono felice di poterla rifare anche qui quest’anno, è fondamentale per noi proseguire il percorso in Conference League perchè dà prestigio alla piazza. Giusto che a Firenze si giochi sempre l’Europa perchè ci sono un pubblico e una società che meritano questo genere di palcoscenici. Dobbiamo fare una stagione dove cercare di essere competitivi su tutti i fronti e il ‘Franchi’ dovrà essere sempre una bolgia”

L’ex portiere dell’Atalanta e del Tottenham chiude con un messaggio diretto ai tifosi: “Li ringrazio di cuore per il benvenuto e tutto l’affetto che ho ricevuto da quando sono arrivato in questi giorni, darò sempre il 110% del mio impegno, cercherò sempre di onorare e rispettare questa maglia al massimo, e metterò tutto me stesso sul campo per ripagarli al meglio”.