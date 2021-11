Fiorentina, Giani esalta Vlahovic: “Vale almeno 100 milioni, è un grande campione”

by Davide Triolo

Dusan Vlahovic - Foto Antonio Fraioli

“Vlahovic è un grande campione: un drago in area di rigore, come Mario Draghi è un grande centravanti come premier. Anche se Dusan dovesse andare via, raccoglieremmo risorse per fare una grande Fiorentina, lui vale almeno 100 milioni“. Questo è il giudizio di Eugenio Giani su Dusan Vlahovic, esternato per le frequenze di Radio Rai 1, nel contesto della trasmissione ‘Un giorno da pecora’. Il presidente della Regione Toscana ha elogiato evidentemente il giovane e prolifico attaccante serbo, punta di diamante dell’attacco della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Dopo lo straordinario successo sul Milan capolista, per 4-3, impreziosito dalla doppietta dello stesso Vlahovic, Giani si è espresso positivamente sul calciatore. In caso di cessione, la quale sembrerebbe inevitabile, secondo il parere del presidente toscano, la società reinvestirebbe al meglio il bottino ottenuto. Il serbo è certamente tra i migliori giovani talenti europei, peraltro non soltanto una promessa, bensì affermatosi ad altissimi livelli. Vlahovic conta infatti vittime illustri in Serie A; tra queste vi sono Juventus, Inter e Milan.