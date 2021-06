Fiorentina, Frey rivela: “Ribery vuole restare ma nessuno lo ha chiamato”

by Valerio Carriero 10

Franck Ribery vorrebbe restare alla Fiorentina. Secondo quanto rivelato dall’ex portiere viola Sebastien Frey, il veterano francese avrebbe confessato in un messaggio che “La mia priorità è continuare con la Fiorentina, perché sono molto felice a Firenze e mi piacciono la città e i tifosi”. Frey ha letto il contenuto del testo a Radio Toscana: “Ho voluto rendervi partecipi della situazione con questo messaggio e ovviamente l’ho detto a Franck. Ci siamo sentiti in questi giorni – spiega il transalpino -, ha voglia di dare ancora una mano al progetto della Fiorentina ma è stupito che a oggi non abbia ancora avuto comunicazioni“. Il contratto di Ribery è in scadenza in giornata (30 giugno), adesso toccherà alla società compiere il primo passo in caso di volontà di proseguire assieme dopo due stagioni.