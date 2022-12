Fiorentina, domani la partenza per Bucarest per l’Internacional Cup

Fiorentina in partenza verso Bucarest. La squadra di Vicnenzo Italiano partirà domani alla volta della Romania per disputare l’Inernational Cup, che vedrà i viola sfidare in un triangolare con gare da 60 minuti i padroni di casa del Rapid e il Borussia Dortmund il prossimo sabato. Saranno assenti Amrabat (impegnato al Mondiale con il Marocco), Jovic, Milenkovic e Zurkowski (eliminati da poco in Qatar), e Nico Gonzalez (ancora in Argentina, farà rientro nel weekend a Firenze dove proseguirà la riabilitazione). Out anche Castrovilli, che avrà una visita di controllo a metà dicembre, e Sottil, che si operato alla schiena il 23 novembre. In dubbio, invece, Venuti e Duncan, reduci da problemi muscolari.