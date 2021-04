Fiorentina, Commisso: “Aquilani sta facendo un grande lavoro”

by Mattia Zucchiatti 16

“Questa è la terza consecutiva, è un grande orgoglio per Firenze e per la Fiorentina. Io sono solo uno spettatore, i meriti sono dei ragazzi e del mister Aquilani. Quest’ultimo ha fatto un grandissimo lavoro, abbiamo fatto un bellissimo primo tempo. Se mi piacciono gli allenatori emergenti? Non quelli vecchi come me (ride, ndr)”. Queste le parole del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso a Sportitalia dopo la vittoria della Primavera viola di Aquilani in finale di Coppa Italia di categoria contro la Lazio per 2-1.