Fiorentina, Ciccio Graziani su Cabral: “E’ bravo, ma anche Ronaldo ha avuto bisogno di tempo”

by Marzia Bosco

Ciccio Graziani - Foto Sportface

Ciccio Graziani, ex attaccante viola, ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Nazione, parlando dell’attuale andamento della Fiorentina, focalizzandosi sul nuovo arrivo Cabral. “A mio parere è davvero bravo. Se ci ha messo quattro giornate pure Ronaldo a segnare nel suo primo anno alla Juventus, perché non dobbiamo concedere del tempo anche Cabral? Sabato con gli stessi palloni giocabili e Vlahovic al posto del brasiliano non sarebbe cambiato nulla: in attacco è stato fatto troppo poco per impensierire la Lazio. I viola non hanno creato molto sugli esterni ed è lì invece che la squadra deve insistere perché Cabral ha dimostrato di essere bravo nel gioco aereo”