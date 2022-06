Fiorentina, calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite

by Daniele Forsinetti

Vincenzo Italiano - Foto LiveMedia/Lisa Guglielmi

La nuova stagione calcistica sta già per cominciare e la Fiorentina, dopo aver reso noto il programma del ritiro di Moena, ha annunciato anche il calendario delle amichevoli estive che disputerà prima dell’inizio del campionato di Serie A 2022/2023. La formazione di mister Vincenzo Italiano, dopo la conquista della qualificazione in Conference League, è pronta per recitare un nuovo ruolo da protagonista e, se possibile, migliorare l’ultimo piazzamento. Ecco il programma completo delle amichevoli:

IN AGGIORNAMENTO

12 luglio – Ore 17:00

Fiorentina vs Real Vicenza

16 luglio – Ore 16:15

Triangolare: Fiorentina, Brianza Olginatese (Eccellenza Lombardia) e Sanvitese (Eccellenza Friuli-Venezia Giulia).

ore 16:15 Brianza Olginatese vs Sanvitese

ore 17:15 perdente prima partita vs Fiorentina

ore 18:15 vincente prima partita vs Fiorentina

22 luglio – Ore 17:00

Fiorentina vs AC Trento 1921

23 luglio – Ore 17:00

Fiorentina vs US Triestina Calcio 1918