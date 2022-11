Nel corso di un’intervista a Tgr Rai-Toscana, l’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral ha parlato della sua esperienza in maglia viola e delle aspettative per la seconda parte della stagione. “Vorrei provare a riportare la Fiorentina in Europa, abbiamo una grande squadra e qui a Firenze mi trovo davvero bene – ha spiegato il centravanti – I tifosi sono più simili a quelli brasiliani, sento il loro supporto e io sento di vestire una maglia molto pesante.” Parole al miele anche per l’allenatore Vincenzo Italiano: “E’ un grande tecnico, da quando sono arrivato mi ha aiutato molto. Giocare insieme a Jovic? Mi piacerebbe molto, non siamo ancora scesi in campo insieme dal primo minuto ma ci troviamo molto bene.”