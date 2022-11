Fiorentina, Barone: “La governance della Lega va cambiata”

Intervenuto ai microfoni della ‘Tgr Rai-Toscana‘, Joe Barone ha parlato della rateizzazione dei debiti delle società di calcio, dichiarandosi contrario: “Noi facciamo tutto a norma, seguendo le regole. E’ un orgoglio per noi avere bilanci sani ed essere senza debiti, ringrazio il ministro Abodi per il messaggio“. Il direttore generale della Fiorentina ha poi aggiunto: “La governance della Lega va cambiata. Si parla da ormai quattro anni di media company ma non è stato fatto niente. La Fiorentina è sempre pronta a guardare ad una visione futura del calcio italiano essendo un nostro patrimonio fondamentale. Lavoriamo per rappresentare i tifosi viola, ma anche tutti quelli italiani. E’ un nostro dovere cambiare insieme a Figc e Coni“.