Fiorentina, Barone: “Il 2023 sarà un anno speciale, siamo ancora impegnati in tre competizioni”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, nel corso di un’intervista rilasciata al sito ufficiale del club gigliato, ha commentato l’annata calcistica che sta per concludersi: “Il 2023 sarà un anno speciale perché siamo ancora coinvolti in tre competizioni, il campionato, la Coppa Italia e soprattutto la Conference League. Ci attende un anno importante e particolare, abbiamo un inizio di campionato significativo, speriamo di non avere infortuni, abbiamo recuperato tanti giocatori e questa è una cosa importante. Auguro a tutti i tifosi viola un buon anno nuovo, pieno di salute, sperando che la nostra Fiorentina faccia molto bene. Vi svolgeremo tutti gli eventi principali in modo da avere i nostri tifosi maggiormente vicini come ad esempio è accaduto oggi per questo allenamento dove si è ancora una volta visto l’amore della gente per la nostra squadra”.

“L’anno che sta per concludersi è stato straordinario e sono felice di aver condiviso con voi forti emozioni e soddisfazioni. Mi auguro che ciò che arriverà nei prossimi mesi possa essere ancora, se possibile, più esaltante. Insieme alla società, con i ragazzi e il mio staff, posso assicurare che faremo di tutto per rendervi fieri di noi”, ha detto, invece, il tecnico viola Vincenzo Italiano.