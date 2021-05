Festa Inter, Fontana: “Assembramenti prevedibili e pericolosi”

by Mattia Zucchiatti 7

“Era probabile che eventi del genere si potessero verificare. L’importante è che non si verifichino più. Bisogna chiedere alle persone il rispetto delle misure di sicurezza. Mi auguro e spero che non aumentino i contagi, ma questo lo potremo dire tra due settimane”. A parlare, a margine della visita al nuovo centro vaccinale della Multimedica, allo Spazio Mil di Sesto San Giovanni, è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Al centro del discorso ci sono gli assembramenti dei tifosi interisti ieri sera in piazza Duomo per la festa scudetto. Poi ha concluso: “Speriamo – ha aggiunto Fontana – che situazioni di questo genere non abbiamo determinato nessuna conseguenza e speriamo che in futuro si evitino ulteriori scene di questo genere perché onestamente rischiano di essere un po’ pericolose. Speriamo che arrivi prima la vaccinazione”.