Empoli, Zanetti dopo la vittoria contro lo Sturm Graz: “L’importante è essere pronti il 4 gennaio”

Il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato dopo l’amichevole vinta contro lo Sturm Graz. Ecco le sue parole: “Sì, è stata una partita vera, quella che ricercavamo. Ho scelto di fare queste amichevoli di alto livello per farci stare sul pezzo dal punto di vista mentale. La squadra anche oggi ha giocato con la consueta mentalità, contro una avversaria che ci ha messo in difficoltà. Considerando i carichi importanti è stato un buon allenamento. Vogliamo affrontarle come fossero partite di campionato. Abbiamo la possibilità di sbagliare e anche provare cose nuove, non abbiamo pressione ma vogliamo mettercela noi. Vogliamo mantenere la mentalità vincente”.

E ancora: “Come procede il lavoro? Sicuramente è una cosa nuova per tutti, noi siamo stati fermi solo dieci minuti quindi le condizioni sono buone. La squadra sta bene, vogliamo mantenerci così e cercare di allenarci in questo tipo di partite molto importanti. Sono gare che ci metteranno a dura prova. Faremo un lavoro progressivo? Sì, l’importante è essere pronti il 4 gennaio. Bisogna mettere dentro benzina, idee, poi abbiamo subito due sfide difficilissime. L’unica cosa per non farci sorprendere è stare dentro le partite, sapremo fare una bella figura in queste gare anche se ci metteranno in difficoltà”.