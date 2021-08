Empoli-Udinese, amichevole sabato 7 agosto ad Abano Terme

by Giorgio Billone

Luca Gotti (foto Mech867 CC BY-SA 4.0)

Nuova amichevole di prestigio in programma tra squadre appartenenti alla Serie A. Come annunciato da entrambi i club, ad Abano Terme, in provincia di Padova, andrà in scena il test tra Empoli e Udinese. L’appuntamento è fissato per sabato 7 agosto alle ore 18 e sarà possibile seguire la partita su Udinese TV, al canale 110 del digitale terrestre in Friuli-Venezia Giulia e Veneto, oppure in streaming sul sito ufficiale dei friulani.