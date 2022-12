Empoli-Sturm Graz: data, orario e diretta tv amichevole a Marbella

L’Empoli riprende la sua preparazione in vista della seconda parte di stagione che scatterà il prossimo 4 di gennaio. I ragazzi di Paolo Zanetti sono volati in Spagna per svolgere il ritiro e preparare al meglio le altre 23 partite di campionato, la prima il 4 gennaio in casa dell’Udinese. Parisi e compagni giocheranno la prima amichevole contro gli austriaci dello Sturm Graz e lo faranno lunedì 5 dicembre con fischio d’inizio fissato per le ore 16:00. La partita si disputerà al Marbella Football Center ed al momento non è prevista nessuna diretta tv o streaming, ma non è escluso che nelle prossime ore possano arrivare informazioni in tal senso. In Spagna l’Empoli giocherà un’altra amichevole, il 9 dicembre, contro il Wolverhampton a La Quinta.