Empoli-Spezia, ecco i 23 convocati di Thiago Motta

by Deborah Sartori

Thiago Motta Spezia 2021/2022 - Foto Antonio Fraioli

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di campionato contro l’Empoli, in programma al “Carlo Castellani” sabato 9 aprile (ore 15.00). Il tecnico dei liguri ha confermato i 23 calciatori convocati nel match vinto la scorsa settimana contro il Venezia. Non ancora al meglio Bourabia, che resta in Liguria. Questa la lista completa dei convocati: 1. Zoet, 7. Sala, 8. Kovalenko, 9. Manaj, 10. Verde, 11. Gyasi, 13. Reca, 14. Kiwior, 15. Hristov, 18. Nzola, 19. Colley, 20. Bastoni, 21. Ferrer, 22. Antiste, 25. Maggiore, 27. Amian, 28. Erlic, 33. Agudelo, 39. Nguiamba, 40. Zovko, 43. Nikolaou, 77. Bertola, 94. Provedel.