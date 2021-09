Empoli, otto gol al Real Forte Querceta in amichevole: doppiette per Cutrone e Pinamonti

by Michele Muzzarelli

Il pallone della Serie A Tim 2017-2018 - Foto Antonio Fraioli

Amichevole in terra toscana per l’Empoli nella pausa del campionato di Serie A. Quest’oggi gli azzurri di Aurelio Andreazzoli sono scesi in campo a Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta, formazione che milita in Serie D. Risultato di 8-2 in favore dell’Empoli, con in particolare i due gol a testa per il tandem offensivo composto da Cutrone e Pinamonti. A segno anche La Mantia, Parisi, Ekong e Ignacchiti, mentre per i padroni di casa si sono tolti la soddisfazione del gol Islamaj e Boselli.