Empoli-Milan, infortunio anche per Calabria: problema muscolare, esce in barella

Quanta sfortuna per il Milan a Empoli. Problema muscolare per Davide Calabria, che deve addirittura uscire in barella al 37′ al Castellani. E così, arriva il secondo cambio per Pioli, che inserisce Kalulu al posto del terzino destro. Davvero una situazione complicata in casa rossonera, visto che il problema muscolare del laterale sembra abbastanza serio e il giocatore era parecchio dolorante.