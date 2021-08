Empoli-Lazio oggi in tv: diretta Sky o Dazn? Orario e come vederla in streaming

by Alessandro Amoruso

Ciro Immobile - Foto Antonio Fraioli

Alle 20:45 di oggi, sabato 21 agosto, Empoli e Lazio scenderanno in campo in occasione della prima giornata di Serie A 2021/2022. Debutto stagionale per i toscani neo-promossi di Aurelio Andreazzoli e i biancocelesti di Maurizio Sarri. Quest’ultimo è innegabilmente l’ex del confronto: l’attuale tecnico dell’Aquila ha allenato l’Empoli in tre stagioni, conquistando nel 2013/2014 la promozione nella massima serie, mentre nel campionato successivo, il 2014/2015, sempre alla guida della formazione, lo ha visto debuttare da allenatore in Serie A. Negli ultimi due confronti in massima serie al Castellani si è sempre imposta la Lazio. L’ultimo successo dei padroni di casa risale al 29 novembre 2015 con un 1-0 targato Tonelli.

La partita del Castellani sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN, ma sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, la moviola live, le parole dei protagonisti, gli highlights e le pagelle.