Empoli, Lammers firma il pareggio in rimonta in amichevole con il Wolverhampton

Pareggio in amichevole per l’Empoli a Marbella, nel corso del ritiro invernale anomalo in virtù della pausa per i Mondiali in Qatar. Dopo aver battuto lo Sturm Graz, gli azzurri hanno impattato per 1-1 col Wolverhampton, ultimo in Premier League ma con una rosa di altissimo livello e con un attacco formato da Adama Traoré, Diego Costa e Goncalo Guedes. Il gol del vantaggio dei britannici viene firmato da Hugo Bueno nel primo tempo, diagonale imparabile per Ujkani, ma nella ripresa Lammers si inventa un bel gol che vale il segno X.

Gli azzurri partono abbastanza bene e giocano palla a terra e due tocchi, così come chiesto da Zanetti, ma di fatto al primo vero affondo passano gli arancioneri. Al 27′, infatti, la sbloccano gli inglesi con il terzino mancino Hugo Bueno, che sullo spigolo dell’area di rigore esplode una conclusione affilata raccogliendo una palla vagante. 1-0 che viene patito abbastanza dai toscani, la cui reazione passa soltanto per una punizione di Henderson deviata sulla traversa. Nella ripresa ritmi che si abbassano e l’Empoli sembra non riuscire a incidere, la squadra di Zanetti però fa fruttare i cambi ed è Lammers, che potrebbe salutare a gennaio, a firmare il gol del pareggio lanciato da Fazzini: stop, controllo in area e tiro a giro perfetto. Da lì in avanti da segnalare solo una rissa scaturita da Podence e Marin, il punteggio non si schioda.