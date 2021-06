Empoli, Corsi: “Dionisi? Non c’è accordo sul rinnovo, sono sorpreso”

by Mattia Zucchiatti

“E’ già una settimana che gli abbiamo fatto una proposta importante attraverso il suo nuovo procuratore. Sinceramente siamo un po’ sorpresi del fatto che ancora non abbiamo definito”. Parola del presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ai microfoni del “Tgr Rai-Toscana” sulla trattativa del rinnovo del tecnico Alessio Dionisi, col quale manca ancora l’accordo per guidare la squadra azzurra in serie A nella prossima stagione. E ancora: “Guardandomi indietro io ho avuto allenatori molto importanti che hanno fatto carriere molto importanti, e che ora sono in squadre di primo livello, ma che una volta raggiunta la promozione non hanno esitato a dare continuità al loro lavoro“, ha aggiunto Corsi.