Empoli, Andreazzoli è il nuovo allenatore: si tratta di un ritorno

by Giorgio Billone

Stadio Castellani, Empoli - Foto Wikipedia

Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore dell’Empoli. Si tratta di un ritorno, visto che il tecnico aveva già allenato la squadra toscana nella stagione 2017-2018 in Serie B centrando la promozione in Serie A. Poi scelse di andare al Genoa, ora finalmente potrà chiudere il cerchio e disputare il massimo campionato alla guida degli azzurri. Per lui contratto di un anno con opzione per il rinnovo in caso di salvezza.