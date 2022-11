Empoli: amichevole contro il Monaco venerdì 15 dicembre

L’Empoli affronterà un’amichevole contro il Monaco, venerdì 15 dicembre alle ore 17 allo Stadio Castellani. La squadra di Zanetti ha ripreso proprio oggi la preparazione dopo due settimane di riposo e dal 2 dicembre si trasferiranno in Costa del Sol: la squadra soggiornerà ad Estepona, in Andalusia, e si allenerà all’Atalaya Center. Nel ritiro spagnolo, gli azzurri giocheranno due amichevoli, ancora da definire, prima di far rientro in Italia il 9 dicembre.