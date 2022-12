Emendamento salva calcio, Meloni: “Scudo penale insostenibile”

di Mattia Zucchiatti 10

“La posizione del Governo è univoca” in merito alla contrarietà all’emendamento salva calcio relativo ad una rateizzazione senza sanzioni di 60 mensilità dei versamenti dei contributi delle società sportive. Lo aveva detto al question time alla Camera il ministro Andrea Abodi e a fargli eco è stata Giorgia Meloni che si sofferma sullo scudo penale per i club di calcio. Una misura definita “insostenibile” dal premier nel corso della riunione con i capigruppo di maggioranza, secondo quanto riporta l’Ansa. Una posizione condivisa anche da Giorgetti. Non ci saranno dunque norme ad hoc per le società sportive, mentre il calcio sarà ricondotto nel sistema delle imprese con lo stesso trattamento per le altre aziende.