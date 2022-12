È morto Sinisa Mihajlovic: a 53 anni stroncato dalla leucemia

Lutto nel mondo del calcio. Si è spento all’età di 53 anni Sinisa Mihajlovic, ex calciatore di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter ed allenatore di Bologna, Catania, Fiorentina, Serbia, Sampdoria, Milan, Torino, Sporting Lisbona. Nel luglio del 2019 annunciò di essere affetto da leucemia. Da calciatore ha vinto 16 trofei, riuscendo a sollevare la Coppa dei Campioni con la Stella Rossa. Arriva in Italia con la Roma, ma lega il suo nome alla Lazio. Con i biancocelesti vince un campionato (2000), due Supercoppe Italiane (1998 e 2000), una Supercoppa UEFA (1999), una Coppa delle Coppe (1999) e due Coppe Italia (2000 e 2004). Con l’Inter mette in bacheca due Coppe Italia e uno Scudetto, assegnato ai nerazzurri dopo lo scandalo Calciopoli. L’ultima esperienza da allenatore al Bologna. La redazione di Sportface.it esprime le sue condoglianze alla famiglia e agli amici del campione serbo.

“La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic”: il comunicato ufficiale dei familiari. “Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti – prosegue il comunicato della famiglia Mihajlovic -. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessndro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato”.