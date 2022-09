Disastro Pairetto a Lecce, il Corriere dello Sport: “Sarà fermato a lungo”

Non solo Juventus-Salernitana, La sesta giornata horror a livello arbitrale coinvolge anche Lecce-Monza, scontro diretto salvezza diretto da Luca Pairetto, fischietto della sezione di Nichelino, protagonista in negativo anche dell’episodio sul fuorigioco non sanzionato in Spezia-Lazio a maggio. Grandi proteste in casa Lecce per i due rigori non concessi per gli evidenti falli di mano di Molina prima e Pablo Marì. Per questo motivo, spiega il Corriere dello Sport, Pairetto dovrebbe restare fermo a lungo, almeno tre turni. Poi var e Serie B. Non si esclude quindi un ritorno sul terreno di gioco di Serie A nel 2023.