Il Ministro dello Sport Andrea Abodi, intervistato dall’Ansa, ha spiegato alcune delle proposte contenute negli emendamenti del decreto legge aiuti quater. “Al Senato sono state proposte norme che aiuteranno anche la competitività del sistema calcistico italiano – spiega – Sono a favore dell’estensione dei contratti da tre a cinque anni per i diritti tv domestici, ma non con la proroga dei contratti in essere. Inoltre credo sia importante contrastare sempre più duramente il fenomeno criminale della pirateria.”

Abodi non si è espresso sul tema della rateizzazione delle società sportive (“ne parlerò in aula domani al Question Time”, ndr) ma ha anche sottolineato altri obiettivi di queste proposte: “Ci sono questioni irrisolte da anni che in questo modo potranno essere affrontate, ad esempio il diritto alla scommessa da parte degli organizzatori degli eventi e le pubblicità e gli sponsor legati alle scommesse sportive.”