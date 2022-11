Dimissioni Agnelli, la Curva Sud esulta: “Finalmente una buona notizia, torneremo”

“Finalmente una buona notizia”. “Torneremo belli come eravamo. Avanti Curva Sud”. E ancora: “Finalmente tutti fuori ora aspettiamo le dimissioni di Allegri. Torneremo”. Corre sulle pagine social degli ultras Curva Sud Juventus lo stato d’animo della tifoseria bianconera dopo la notizia delle dimissioni del Cda e del presidente Andrea Agnelli. Tra le frange più oltranziste della curva dell’Allianz Stadium e il club da tempo non corre buon sangue, soprattutto dopo che la società bianconera aveva segnalato alle forze dell’ordine gli atteggiamenti dei gruppi violenti dei gruppi ultras, finiti poi nell’inchiesta Last Banner che ha portato alla condanna dei leader storici della Curva Sud. Sulla pagina ufficiale degli ultras è apparsa in queste ore solo una foto con il settore al completo di striscioni come Drughi e Tradizione. Sotto i commenti, a decine, in cui viene rimarcato il fatto che senza il presidente Agnelli ora si potrà tornare in curva. “La curva sud gioisce”. “Finalmente una buona notizia, fino alla fine”.