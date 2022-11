Diletta Leotta: “Napoli favorito per lo scudetto, la Juventus può risalire e il Milan non è lontano”

Diletta Leotta si è espressa sulla lotta allo scudetto che alla sosta per i Mondiali in Qatar vede il Napoli in fuga a +11 su Milan e Lazio, che devono giocare oggi contro Fiorentina e Juventus: “Il Napoli è una squadra molto quadrata che gioca bene e nella quale si riflette il carisma, la personalità dell’allenatore Luciano Spalletti. Lui le ha dato il Dna vincente. Non bisogna dimenticare l’Atalanta che è forte, tosta. Ma il Milan è sempre lì. La Juventus la vedo in netta ripresa, sta recuperando”

La conduttrice ha parlato anche dell’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti e della sorpresa Kvaratskhelia: “Sono rimasta lì nella sua casa di campagna in Toscana, nella sua terra, con la troupe per sei-sette ore. Sua mamma ha anche cucinato per noi. Ed è stato bello, come sentirsi a casa… La bellezza è stato tirar fuori l’uomo che a me è piaciuto molto per come si è posto. Ha un mondo attorno meraviglioso ed è molto più di un allenatore. Mi piace moltissimo. Mi piace sempre evidenziare la persona oltre il ruolo che ricopre nella sua professione. “Kvara è il giocatore che mi ha impressionato di più. È un calciatore fantastico che fa impazzire mezza Europa. Ero a Liverpool per lavorare su quella partita e c’era un ex calciatore storico del club, Emile Heskey, che non lo aveva mai visto. Non credeva ai suoi occhi”

Diletta Leotta si è poi soffermata sul cammino delle italiane in Champions League: “Assolutamente. Ho fatto la prima Liverpool-Napoli per Dazn Canada. E l’ho fatta tutta in inglese. Anche per questo motivo in estate avevo studiato e perfezionato la lingua. Farò pure la Champions femminile in cui Juventus e Roma stanno ben figurando al primo anno di professionismo. Una competizione che Dazn vuole sempre più valorizzare. Da donna sono felice che il calcio femminile stia diventando sempre più una realtà importante in un contesto calcistico finora poco tempo fa esclusivamente maschile. Dazn è molto attenta a questa tematica e sono fiera di rappresentare un’azienda che crede in questi valori”.

Il volto di Dazn ha chiuso l’intervista dichiarando i suoi progetti durante la sosta Mondiali: “Una vacanzina me la concedo. Anche se il palinsesto Dazn tra nuovi contenuti e amichevoli è ricchissimo. E poi continuerò la mia esperienza in radio”.