Diffidati Salernitana-Lazio, biancocelesti a rischio squalifica in vista dell’Atalanta

by Giorgio Billone

Danilo Cataldi, Lazio - Foto Antonio Fraioli

I diffidati della Lazio prima del match contro la Salernitana: i biancocelesti a rischio squalifica in vista dell’Atalanta sono tre e si tratta di titolari assoluti: Danilo Cataldi, Luis Alberto e Adam Marusic, pedine chiave per Sarri che probabilmente potrebbe anche pensare di farli riposare contro l’ultima in classifica per averli a disposizione contro i bergamaschi. Dunque questi tre giocatori dovranno stare attenti a un cartellino giallo o verranno squalificati.