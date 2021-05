Diffidati Roma-Lazio: i biancocelesti a rischio squalifica in vista del Torino

by Mattia Zucchiatti

Sergej Milinkovic-Savic, Lazio - Foto Antonio Fraioli

Alle 20:45 di sabato 15 maggio Roma e Lazio scenderanno in campo in occasione del derby della trentasettesima giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi cerca tre punti per continuare ad inseguire un posto in Champions League 2020/2021. Occhio anche ai diffidati, tantissimi in casa biancoceleste in vista del recupero di martedì contro il Torino: Luiz Felipe, Cataldi, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Parolo, Akpa Akpro, Pereira sono i calciatori a rischio squalifica tra gli uomini di Inzaghi.